FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuksuz sanık Y. K, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Önceki beyanlarını tekrarladığını belirten Y.K, mütalaanın somut delillere dayanmadığını iddia ederek suçsuz olduğunu belirtti.

Olay tarihinde Kara Harap Okulu öğrencisi olduğunu anlatan Y.K, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini kaydetti.

Darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını öne süren Y.K, yargılama sonunda beraatini istedi.

"Emir üzerine karargaha gittim"

Tutuksuz sanık M.K. da hakkında isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini savundu.

Birinci sicil amirinin emri üzerine karargaha gittiğini, burada mühimmatsız bir tüfek alarak odasına geçtiğini, sabah saatlerine kadar bu şeklide kaldığını ifade eden M.K, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık M.T. ise mahkeme huzurunda verdiği ilk ifadesinin geçerli olduğunu belirterek maddi gerçeğin ortaya çıkması için bütün sorulara cevap verdiğini bildirdi.

FETÖ üyesi olduğuna ilişkin suçlamaları kabul etmeyen M.T, iddianamede buna ilişkin somut delilin bulunmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklar E.G ve K.A. da esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, "tutukluluk incelemesi" kapsamında sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerini alıyor.