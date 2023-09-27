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FETÖ'nün ''ev ablasý''na dava

Adana'da, FETÖ'nün 'ev ablasý' olduðu iddia edilen sanýk hakkýnda, 'silahlý terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açýldý. Ýddianamede çarpýcý detaylar yer aldý.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:05 - Güncelleme:
FETÖ'nün ''ev ablasý''na dava
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Adli kontrol tedbiri uygulanan B.B.D. hakkýnda savcýlýkça yürütülen soruþturma tamamlandý. FETÖ'nün "ev ablasý" olduðu iddia edilen B.B.D. hakkýnda "silahlý terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yýla kadar hapis cezasý istemiyle hazýrlanan iddianame, Adana 2. Aðýr Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ýddianamede, hakkýnda FETÖ soruþturmasý yürütülen tanýk Y.A'nýn ifadelerine yer verildi.

Sanýk B.B.D. ile örgüte ait evde sohbet toplantýlarýna katýldýklarýný belirten tanýk, "Biz B.B.D. ile FETÖ'ye baðlý evde kalýyorduk. Bu evde örgüt elebaþýna ait kitaplar okutuluyordu. Sanýk örgüt içinde 'ev ablalýðý' görevini yapýyordu. Kendisi kaldýðýmýz örgüt evinin ihtiyaçlarý için bizden para toplardý." ifadelerini kullandý.

Ýddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldýðý anlatýlan B.B.D'nin örgüt üyeliðinden hakkýnda iþlem yapýlan kiþilerle irtibatýnýn belirlendiði ve örgütün düzenlediði yurt dýþý gezisine katýldýðý bilgisine yer verildi.

Sanýðýn, "mahrem imam"larýn talimatýyla hareket ettiði, örgüt evine çaðýrdýðý öðrencileri üniversite kazandýktan sonra da izlediði, örgütsel sohbet düzenlediði, ByLock yazýþmasýnda adýnýn geçtiði ve "ev ablasý" olarak FETÖ'ye ait evlere erzak saðladýðý anlatýlan iddianamede, "silahlý terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yýl 6 aydan 15 yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlmasý istendi. B.B.D. iddianamedeki ifadesinde hakkýndaki suçlamalarý kabul etmedi.

  • FETÖ
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  • iddianame

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