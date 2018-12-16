Adana'da FETÖ’nün finansçısı 'gaybubet evi'nde yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla terör örgütü FETÖ’nün il genelindeki ‘gaybubet evleri’nin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, polis ekipleri, istihbarat birimlerinin desteğiyle tespit edilen bir ‘gaybubet evi’ne baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. ile aynı suçtan aranan eşi A.Z. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.’nin, FETÖ’nün sözde ‘Şanlıurfa il imamı’ ile yardımcısı tarafından verilen talimatları yerine getirdiği, örgütün finans işlerine baktığı öğrenildi.

2 örgüt üyesi yakalandı

Öte yandan, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğince ‘FETÖ terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan D.E. isimli kadın şüpheli ile Adıyaman Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ’ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan M.B.G. saklandıkları yakınlarının evlerinde gözaltına alındı.