FETÖ'nün firari beyin takımının lüks saltanatı! Fotoğraflara ulaşıldı

15 Temmuz darbe girişimi öncesi topladıkları himmet paralarıyla ABD'ye kaçan FETÖ'nün beyin takımının şatafatlı yaşamı ortaya çıktı Örgüt yöneticilerinin, alt tabakadaki FETÖ üyelerinin bile tepkisini çeken lüks yaşamını, oturdukları villaların fotoğrafları gözler önüne serdi

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçtı. FETÖ'nün sözde istişare ve molla heyetinde yer alan firari yöneticilerinin yaşadığı lüks hayat deşifre oldu. Örgütün beyin takımındaki firari 18 kişinin oturduğu lüks villaların fotoğraflarına ulaşıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'den yönettiği örgütte istişare heyeti oluşturdu. Örgütün Türkiye imamlığı, para kasalığı ve mahrem yapılarını yöneten birçok ismi de sözde istişare heyeti üyesi yaptı. Darbe girişimi öncesi Amerika'ya kaçan beyin takımı ve aileleri, darbenin başarılı olması halinde elebaşı Gülen'le birlikte Türkiye'ye dönmeyi planlıyordu. 'Himmet/bağış' adı altında topladıkları paraları da yurtdışına çıkaran firariler, bu paralarla ABD'de lüks bir yaşam sürüyor. Örgütün 18 tepe yöneticisinin yaşadığı lüks villalar, bu şatafatlı yaşamı da gözler önüne seriyor. Sabah'ın haberine göre, İşte ABD'de standartların üstünde lüks bir yaşam süren isimler ve oturdukları villalar:

KUDRET ÜNAL

ELEBAŞI Fetullah Gülen'in doktoru. Örgütün üst kurulunda yer aldı.

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ

Örgütün istişare heyetinde ve ABD imamı. Fetullah Gülen'in İzmir Basmane'deki örgütün ilk faaliyetlerini yürüten ve ilk yemin eden kişilerden biriydi. 6 Eylül 2010'da yurtdışına çıktı.

TUNCAY OPÇİN

Sahte balyoz belgelerini hazırladığı iddiasıyla hakkında iddianame düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.

GÜLTEKİN BİBAR

Örgütün istişare heyetinde.

SAİT KAYA

Türkiye'de örgütün milli eğitim imamlığını yaptı.

ALİ URSAVAŞ

YurtdışI işlerinden sorumlu imam. İstişare heyetinde ve talimatları Mustafa Özcan'dan alıyordu.

İSMET AKSOY

Örgütün istişare heyetinde. FETÖ'nün Türkiye mütevelli heyeti içinde finansal sorumlulardan. Örgütün baş yüceler şûrasında yer alıyor ve emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'i yönetiyordu. 22 Ekim 2014'te yurtdışına kaçtı.

ŞERİF ALİ TEKALAN

Fatih Üniversitesi'nin kurucusuydu. Örgütün üst düzey yöneticilerinden. İstişare heyetinde yer alıyor. En son Türkiye imamı olarak faaliyet yürüttü. 24 Ekim 2015'te yurtdışına kaçtı.

SADIK KESMECİ

Erzurum ve İstanbul bölge imamlığı yaptı. 7 Mayıs 2009'da yurtdışına çıktı.

CEVDET TÜRKYOLU

Örgütün istişare heyetinde. Örgütün illegal alanlarından sorumlu. Elebaşı Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını biliyor ve örgütün illegal para kasasını tutuyordu. Gülen'in korumalığını yaptı ve aldığı talimatları örgüt üyelerine iletti.

AHMET KURUCAN

Gülen tarafından yetiştirilen molla heyeti üyesi ve kapatılan Zaman Gazetesi yazarı.

BARBAROS KOCAKURT

FETULLAH Gülen'e bağlı tüm organizasyonların başındaki isimdi. Örgüt içinde bilgi akışını sağlıyordu. İstanbul il imamlığı da yaptı. 7 Ağustos 2014'te yurtdışına kaçtı. Örgütün istişare heyetinde yer alıyor.

HAMDULLAH ÖZTÜRK

Örgütün istişare heyetinde. Güney Amerika imamı. 23 Ocak 2011'den bu yana yurtdışında.

AHMET KİRMİÇ

FEM Dershanelerinin tamamından örgüt adına sorumluydu. Marmara bölge ve İstanbul il imamlığı yaptı ve 8 Mayıs 2015'te yurtdışına kaçtı.

CEMİL KOCA

Ankara'daki paralel okullardan sorumluydu. 2014 yılına kadar Ankara il imamı olarak faaliyet gösterdi. İşadamlarından himmet adı altında yüklü miktarda para topladı. 4 Aralık 2014'te yurtdışına kaçtı.

RIDVAN KIZILTEPE

Fetullah Gülen'in molla yapılanmasında yer alıyor.

ALİ YURTSEVER

ABD'de FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Rumi Forum'da başkanlık yaptı. ABD'de koyu bir Katolik üniversitesi olan Benedictine Üniversitesi'nde sözde "İslam Danışmanı" olarak görev yapıyor

ADEM KALAÇ

İstışare heyeti üyesi.

ÖRGÜTTE BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Birbirine düşen örgüt üyeleri, daha önce de elebaşı Gülen'in beyin takımının lüks hayatını ağır bir dille eleştirmişti. Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın ekibinin, bazı örgüt üyelerinin lüks hayatına ait fotoğrafları yayınlamasının ardından diğer örgüt mensuplarından tepki gelmişti. Örgüt üyeleri "Hiçbirini sabah kapıya gelen polis uyandırmadı. Kelepçe, gözaltı, tutuklama, hapis görmediler. Meriç'te çolukçocuk boğulma, Yunanistan'da dövülme riski yaşamadılar. Çoğu çoktan Amerika'ya yerleşmişti. Son parti de 2015'te yerleşti" yorumu yapmıştı.