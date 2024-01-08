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FETÖ'nün hain darbe girişimine katıldığı belirlenen eski astsubay yakalandı

Mersin polisi, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında kışladan çıkarak darbe girişimine katıldığı belirlenen ve TSK'dan ihraç edilen astsubay H.B.D'yi yakaladı. 12 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs cezaevine teslim edildi.

IHA8 Ocak 2024 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
FETÖ'nün hain darbe girişimine katıldığı belirlenen eski astsubay yakalandı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliğimizce (Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (FETÖ/PDY) suçundan, aranması bulunan (H.B.D.) isimli TSK'dan ihraç edilen Astsubay, (15 Temmuz darbe girişimi esnasında kışladan çıkarak darbe girişimine katılan bölükte görev yaptığı tespit edilen) yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak adli makamlara intikal ettirildi, çıkarıldığı mahkeme sonucu 12 yıl 6 ay ceza alan ilgili şahsın Emniyet ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezanın infazı için Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Mersin Polis Teşkilatı olarak halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecek" denildi.

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