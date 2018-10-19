Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında Burdur, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kütahya'da meslekten ihraç edilen 1 hukukçu teğmen ve 1 hakim adayı ile 6 avukat gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.