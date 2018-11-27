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Hava Kuvvetlerin'de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle ve başkaları adına kayıtlı sahte operasyonel hatlarla haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen,  80 astsubay olmak üzere  toplam 82 asker şüpheli  hakkında 27.11.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Gözaltına alınan  şüphelilerin tamamı muvazzaf asker olup aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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