Hava Kuvvetlerin'de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle ve başkaları adına kayıtlı sahte operasyonel hatlarla haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 80 astsubay olmak üzere toplam 82 asker şüpheli hakkında 27.11.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı muvazzaf asker olup aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.