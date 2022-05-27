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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ‘gaybubet evi' diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi. 31 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

IHA27 Mayıs 2022 Cuma 08:15 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Söz konusu terör örgütüne yönelik geçmiş soruşturma ve kovuşturmalarda adreslerinde bulunamayan ve firari olarak aranan FETÖ üyelerinin saklandığı gizli yerler tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde yakalama kararı bulunan 31 FETÖ üyesinin, örgüt yapısında 'gaybubet evi' diye adlandırılan ve kaçak FETÖ mensuplarının hücre evlerinde saklandıkları belirlendi. Hücre evi olarak faaliyet gösteren 33 adrese bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, aralarında örgütün okullarında öğretmen olan ve halen özel sektörde kayıt dışı çalışan kişilerin de bulunduğu pek çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken firar durumda olan FETÖ üyelerinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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