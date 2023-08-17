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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Pazar arabasının arkasından çıktı

İzmir'de FETÖ mensuplarına yönelik hücre evlerine yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, pazar arabası arkasına gizlenen FETÖ'cünün yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Pazar arabasının arkasından çıktı
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İzmir polisi tarafından, FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının örgütün vermiş olduğu talimat istikâmetinde sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri hücre evlerine bugün operasyon düzenlendi.

PAZAR ARABASI ARKASINA GİZLENDİ, EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen aralarında öğretmen, sohbet imamı, ByLock kullanıcısı, ihraç öğretmen, ihraç asker ve mütevellilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda; haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananların arasında bulunan bir FETÖ'cünün pazar arabasının arkasına gizlendiği ve ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

Öte yandan, yapılan aramalarda; yüklü miktarda nakit para, dijital materyal ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Operasyona ilişkin şüphelilerin irtibatlı oldukları firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

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