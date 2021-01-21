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FETÖ'nün mahrem ablasına 6 yıl hapis

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, örgütün mühendisler sorumlusu 'mahrem ablaya' 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:04
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9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sümeyye Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık Sümeyye Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ilkokul mezunu olduğunu, mühendislerden sorumlu olmasının söz konusu olamayacağını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Batman kadın yapılanmasında "mühendisler sorumlusu mahrem abla" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sümeyye Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Öte yandan, sanığın eşinin de aynı suçtan ceza aldığı ve halen tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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