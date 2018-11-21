Gaziantep'te FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün 'mahrem imamı' 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eyüp Topbaş ile avukatı katıldı.
Sanık Topbaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün polis memurluğundan yükselen emniyet amirlerinden sorumlu mahrem imamı olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Topbaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.