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Gaziantep'te FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün 'mahrem imamı' 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eyüp Topbaş ile avukatı katıldı.

Sanık Topbaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün polis memurluğundan yükselen emniyet amirlerinden sorumlu mahrem imamı olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Topbaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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