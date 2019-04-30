FETÖ'nün ''mahrem imamları'' davasına devam edildi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan 6 sanığa, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve diğerlerinin dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Bahattin Tuzcu, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek devletine sadakatle bağlı olduğunu söyledi.

İddia makamının mütalaasına katılmadığını dile getiren Tuzcu, hakkında FETÖ üyeliğini destekleyecek somut bir delilin dosyaya girmediğini iddia etti.

Örgüt adına herhangi bir faaliyette bulunmadığını savunan Tuzcu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını söyleyerek, beraat ve tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Fuat Elibol ise 29 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Hiçbir zaman devlet ve millete zarar verecek bir eylemim olmadı. Daha önce defalarca söyledim, şimdi de söylüyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Daha önce ayrıntılı ifade verdiğinden savunmasına ekleyeceği bir hususun olmadığını dile getiren tutuklu sanık Hasan Selçuk da yasa dışı bir eyleminin olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i hakkında "terör örgütü yöneticiliği", diğerleri hakkında ise "terör örgütü üyesi" suçlamasıyla dava açılmıştı.