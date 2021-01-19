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Güncel

FETÖ'nün 'mahrem imamları'na operasyon

Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA19 Ocak 2021 Salı 09:46 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 09:46
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün polis akademisi ve okulu yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 20 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 3'ünün polis, 3'nün öğretmen, 2'sinin meslekten ihraç edilmiş polis memuru ve 12'sinin özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi.

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