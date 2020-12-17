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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına baskın: 14 gözaltı

Erzincan merkezli 6 ilde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 16:17 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:17
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan bir kısmı aktif görevde öğretmen, avukat ile daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevdeki 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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