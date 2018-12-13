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FETÖ'nün 'Say' grubundaki eski polise hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Erol Demir ile avukatı katıldı.

Sanık Demir, önceki savunmalarını tekrar ederek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütün "sohbet" toplantılarına katıldığını ve sanığın örgüte bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "Say" olarak kodlanan grupta bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Demir'in yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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