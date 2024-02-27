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FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasına operasyon! 10 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

DHA27 Şubat 2024 Salı 10:16 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasına operasyon! 10 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde askeri yapılanmasına yönelik, ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık aranma tespit edildi. Ayrıca, askeri okullara giriş mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak öncelik sağlandığı yönünde tespitler yapıldı.

Soruşturma kapsamında 10 eski askeri personel ve mahrem imam oldukları değerlendirilen 4 sivil şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheliye yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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