28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0364
  • 6,745
  • 247.983
  • 86.788
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün sözde ''bölge imamı'' hakkında hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde 'bölge imamı' olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tutuklu Murat K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Murat K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, şüphelinin, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son "bölge imamı" olarak görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem yapılan kişilerle toplantı amaçlı konakladığı anlatılan iddianamede, şüphelinin örgütsel faaliyet kapsamında yurt dışına çıktığı bilgisine de yer verildi.

İddianamede, sanığın, örgüt hiyerarşisi içerisinde mevcut görevinin devam ettiğinin anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Murat K. ise iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü
 

POPÜLER HABERLER

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Gaziantep'te büyüleyen dolunay güzelliği

Gaziantep'te büyüleyen dolunay güzelliği

İnternetten gezilebilen dünyaca ünlü 10 müze

İnternetten gezilebilen dünyaca ünlü 10 müze

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA