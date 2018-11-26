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FETÖ'nün sözde 'il ablası'na 15 yıl hapis cezası

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada 'silahlı terör örgütü yöneticisi' suçlamasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

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Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce örgütün yurtlarında çalışan ve sözde "il ablası" olduğu belirtilen tutuklu sanık Yıldız Aydın ve avukatı katıldı.
 
Aydın, savunmasında, "Nursel" kod adıyla örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ilçe sorumlularına bu programı kullanmaları için talimat verdiği, örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı ve tanık beyanlarında kendisinin FETÖ'nün Kırşehir'deki "il ablası" olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
 
Tahliye ve beraat talebinde bulunan sanık, ByLock kullanmadığını, kimseye bu programı kullanmaları için talimat vermediğini, sadece örgütün kapatılan yurtlarında çalıştığını ileri sürdü.
 
Mahkeme heyeti, sanık Yıldız Aydın'ı "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

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