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FETÖ'nün sözde ''Nizip imamı'' tutuklandı

Adana'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'Nizip imamı' tutuklandı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 18:17 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde ''Nizip imamı'' tutuklandı
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde "Nizip imamı" tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün sözde "Nizip imamı" olduğu iddia edilen zanlıyı Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada Ceyhan ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

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