FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı





Alınan bilgiye göre, güvenlik ve istihbarat birimleri, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Kamış'ın izini sürmüş, terör örgütü yöneticisinin İzmir'in Çeşme ilçesinde bir rezidansta saklandığını belirlemişti. Örgüt yöneticisi, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla saklandığı evden çıkar çıkmaz yakalanmıştı. FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı Bylock mesajlaşmaları bulunan, adı itirafçıların ifadelerinde sıkça geçen ve KHK ile kapatılan örgütün mali yapısını şekillendiren Bankasya'da para hesabı bulunan terör örgütü yöneticisi, İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilmişti.

TUTUKLANDI



Kamış, burada İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirilerek hakkındaki dava çerçevesinde savunma yaptı. Mahkeme, yakalama emrine rağmen uzun yıllardır yakalanamadığı ve kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Mehmet Kamış'ın tutuklanmasına karar verdi.