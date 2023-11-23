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FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İzmir emniyetinin düzenlediği operasyonla Çeşme'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, çıkarıldığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

IHA23 Kasım 2023 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, güvenlik ve istihbarat birimleri, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Kamış'ın izini sürmüş, terör örgütü yöneticisinin İzmir'in Çeşme ilçesinde bir rezidansta saklandığını belirlemişti. Örgüt yöneticisi, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla saklandığı evden çıkar çıkmaz yakalanmıştı. FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı Bylock mesajlaşmaları bulunan, adı itirafçıların ifadelerinde sıkça geçen ve KHK ile kapatılan örgütün mali yapısını şekillendiren Bankasya'da para hesabı bulunan terör örgütü yöneticisi, İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilmişti.

TUTUKLANDI

Kamış, burada İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirilerek hakkındaki dava çerçevesinde savunma yaptı. Mahkeme, yakalama emrine rağmen uzun yıllardır yakalanamadığı ve kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Mehmet Kamış'ın tutuklanmasına karar verdi.

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