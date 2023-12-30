FETÖ'nün ''Süper Kupa'' yalanına sarılan CHP'nin ''Atatürk'' siyaseti deşifre oldu!

Suudi Arabistan'da dün oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki süper kupa finali "Atatürk" krizine dönüştü. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilen maçın perde arkasında Türkiye düşmanlarının provokasyon hazırlığında olduğu belirlendi.

FETÖ'nün başını çektiği kirli ittifakın Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son dönemde görülen normalleşme sürecini akamete uğratma çabasında olduğu gözlendi.

FETÖ'cüler provalarda görüldüğü gibi istiklal marşı konusunda hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen final maçı günü öncesi sosyal medyadan "İstiklal Marşı okunmasına izin verilmiyor, stada bayrak alınmıyor" yalanı servis ettiler.

FETÖ'cülerin yalanına CHP Eş Genel Başkanı Özgür Özel de dahil oldu. Süper kupa maçını siyasi malzeme getirme konusunda hevesli Özel, "İstiklal Marşı okutulmasını engelleyemezsiniz" anlamına gelen mesajlar paylaştı.

Özel'in TFF'nin "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" açıklamasını görmezden gelmesi ise dikkat çekti.

YASAL PROSEDÜRÜ BİLİYORLARDI



Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada tarafların yasal prosedürü bildiklerini belirterek, "Galatasaray, "Ne Mutlu Türküm Diyene" Fenerbahçe de "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" tarzı Atatürk pankartları ve tişörtlerin bu kampanyaya eklenmesini istiyor. Suudi Arabistan ile imzalanan ve onaylanan sözleşmede İstiklal marşı, Türk bayrakları, Atatürk posterleri, Cumhuriyet kutlamaları.. Hepsi var. Ama maç sabahı bizim takımlar sözleşmeye yeni şartlar eklemek istediler, kriz çıktı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerinin maç günü neden böyle bir değişiklik yapma fikri geldiği bilinmezken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, "Değişiklik talebinin en az 15 gün önceden FİFA'ya bildirilmesi gerektiğini söylüyor ve soruyor?... "Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş?"...

En çok merak edilen soru ise "Süper kupa finali neden Suudi Arabistan'da yapılması planlandı" oldu. En yüksek teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Federasyona sunulduğu, iki kulübün de onay verdiği öğrenildi.

SÜBLİMİNAL MESAJLAR MI VERİLMEK İSTENDİ?



Maç günü Atatürk krizi ortaya çıkarılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un herhangi bir gündem yokken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile finalden önce buluşması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

İki ismin görüşmesinde masada bir de Atatürk temalı takvimin yer alması sübliminal mesaj mı verilmek istendi?" sorusunu akıllara getirdi.

"Yurtta sulh cihanda sulh" pankartı olmazsa çıkmayız" diye direten Ali Koç ile İETT otobüslerini "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazısıyla havalimanına gönderen İmamoğlu'nun aynı sloganda buluşması tesadüf mü bilinmez. Ama Atatürk'ün bu sözünü 15 Temmuz'da darbe bildirisine koyanlar da FETÖ'cülerdi. Atatürk'ün sporla ilgili onca sözü varken neden bu sözü seçildi sorusu da ortada.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun kabul ettiği Suudi Arabistan'da oynanacak süper kupa maçının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir ilgisi olmamasına rağmen Özgür Özel'in manipülatif sözleri yerel seçimi işaret etti.

Belediyecilik alanında sınıfta kalan CHP'nin Atatürk üzerinden kutuplaştırma siyaseti AK Parti cephesinden peş peşe gelen mesajlarla akamete uğratıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

