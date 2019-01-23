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FETÖ'ye mensup askerlerden sorumlu "sivil imam" oldukları öne sürülen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüte mensup askerlerden sorumlu 'sivil imam' olduğu iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kurduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan şüphelilerden alınan ifade ve yapılan teşhis doğrultusunda, bu şahıslardan sorumlu yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, farklı meslek gruplarından olan ve "sivil imam" olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüpheliler hakkında, savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 2 ilde operasyon başlattı.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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