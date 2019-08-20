FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı

Kocaeli merkezli 8 ilde 14 askeri personele yönelik operasyon yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli merkezli 8 ilde 14 askeri personele yönelik operasyon yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı.

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