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Güncel

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

Ankesör soruşturması kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 54 şüpheliden 23'ü yakalandı.

17 Kasım 2020 Salı 09:23 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 09:40
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