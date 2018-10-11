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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına 7 ilde operasyon: 15 gözlatı

Manisa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf ve 9'u eski asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan birbirlerini ardışık aramalar yaptığı belirlenen 6'sı halen görevde bulunan, 9'u görevden ihraç edilmiş 15 eski asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Manisa, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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