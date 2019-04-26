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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/YDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 6'sı ihraç edilmiş 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan, Ankara, İstanbul ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ÖRGÜTÜN ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Polis ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de örgütün üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda dün yakalanan 15 şüphelinin ardından 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Biri dekan ve çoğunluğu akademisyen olan 18 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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