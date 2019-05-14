FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı kararı
KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- DHA
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, 7 kişiyi gözaltına almak için 3 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerden bazıları, gözaltına alınırken, adresi belirlenen evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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