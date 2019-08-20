FETÖ'nün üniversite yapılanması: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'nün üniversite yapılanması: 21 kişi hakkında gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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