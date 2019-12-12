FETÖ’nün Almanya’daki ‘iltica tezgâhı’

Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Barosu’na kayıtlı hukuk bürosu sahibi olan avukat Yılmaz Sunar’ın bazı yabancı ülke büyükelçilerine Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi sızdırdığı ihbarı üzerine başlatıldı.

ELÇİLİK DANIŞMANI

Almanya’nın, Türkiye Büyükelçiliği’nde görevli hukuk danışmanı olduğunu açıkladığı avukat Yılmaz Sunar’ın yakalanması, FETÖ´cülerin iltica başvurusu yaparken, Türkiye’yi devreden çıkaran sistemin açığa çıkmasını sağladı. Almanya İçişleri Bakanlığı ve Yabancılar Dairesi’nin, başvuru yapanla ilgili bilgi ve belgeleri, Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye’den istemesi gerekiyor. Ancak kurulan sistem ile başvuru yapan FETÖ ya da PKK üyeleri, bu işlemlerini avukat Yılmaz Sunar üzerinden yürüttü. Sunar, iltica başvurusu yapan terör örgütü üyelerinin bilgi ve belgelerini, mesleki erişim hakkı bulunan yargı sistemi ya da yasadışı bağlantıları sayesinde elde etti.

CASUSLUK FAALİYETİ

Ardından da Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Almanya İçişleri Bakanlığı ve Yabancılar Dairesi’ne aktardı. Alman gizli istihbarat servisi ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen avukat Yılmaz Sunar, böylelikle, Türkiye’yi devre dışı bıraktı. Yürüttüğü casusluk faailiyeti ile çok sayıda FETÖ’cüye iltica hakkı verilmesinde aracı olan Sunar´ın üzerinde ve İstanbul´daki bürosunda yapılan aramada terör örgütü üyelerine ait binlerce belge bulunduğu öğrenildi. Avukatın sorgusunda ise kendisiyle birlikte casusluk faailiyeti yürüten kişilerin isimlerini verdiği kaydedildi.