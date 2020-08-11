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Güncel

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.

11 Ağustos 2020 Salı 09:54 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:54
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