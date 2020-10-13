İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2020 Salı / 25 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8815
  • EURO
    9,3002
  • ALTIN
    484.012
  • BIST100
    1178.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Güncel

FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon düzenleniyor. Operasyon kapsamında 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ise 32 zanlı yakalandı.

13 Ekim 2020 Salı 07:07 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 07:27
ABONE OL

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.