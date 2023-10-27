FETÖ'ye Elazığ merkezli 8 ilde operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel ve finans yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Elazığ merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Malatya ve Şırnak illeri olmak üzere 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda yurt dışından örgüte finans sağlayan, yurt dışından gönderilen finansın örgüt üyelerine dağıtımını yapan (kurye), örgüt üyelerine yurt dışı kaynaklı GSM hattı temin eden, örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden, örgüt üyelerinin illegal yollardan yurt dışına çıkışını sağlayan 23 şüpheli, saklandıklarını gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.