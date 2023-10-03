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Güncel

FETÖ'ye üye olma suçundan hapis cezası bulunan şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda hakkında FETÖ'e üye olma suçundan hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 15:04 - Güncelleme:
FETÖ'ye üye olma suçundan hapis cezası bulunan şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı
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Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl I ay 15 gün hapis cezası ile aranan T.Ö. (52) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şahsı yaptıkları istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu Dinar ilçesi İtfaiye mahallesinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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