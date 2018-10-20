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FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında 2 tutuklama

Gaziantep’te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen ankesörlü telefon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

  • İHA
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanması içinde ankesörlü telefonlarla örgütsel anlamda ardışık şekilde arandığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 17'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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