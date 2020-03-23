FFP2 maske nedir, özellikleri nelerdir? FFP2 maske corona virüsten korur mu?

23 Mart 2020 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:54

FFP2 maske corona virüsten korur mu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ilk kez Aralık ayında görülen corona virüsü hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı. Bu salgın ile mücadelede birçok tedbir ve önlemler alınıyor. Vatandaşlar kendi önlemlerini alabilmek adına araştırmalar yapıyorlar.

FFP2 MASKE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



FFP1 maskeleri koruma düzeyi Avrupa standartlarına göre en alt seviyede olan maskelerdir. Bu maskeler daha çok solunum yolu rahatsızlığı olan kişilere toz ve benzeri maddelerden etkilenmemeleri için verilir. Corona virüse karşı zayıf kalmaktadır. Bu maskenin koruma gücü toksin içermeyen tozlara karşıdır. Bu nedenle Corona virüs karşısında etkisi azdır.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

FFP2 MASKE CORONA VİRÜSTEN KORUR MU?



Uzmanlar maske kullanımı konusunda maskelerin hastalığı yaymaya engel olduğunu ve virüsü taşımayan kişilerin kullanmasına gerek olmadığını yine de toplu ortamlarda kullanılabileceğini dile getiriyor. Özellikle yurt dışından gelenlerin hastalık taşıma riski fazla olacağından bu kişilerin maske kullanması gereklidir. Bunun yanı sıra her maskenin virüse karşı etkili olmadığı da belirtiliyor. Uzmanlar belirtilen standartlara uygun maskelerin kullanılmasını öneriyor.

Corona virüse karşı kullanılacak maske tipleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştır. Bu maske tipleri N95 maskeler olarak geçmektedir. N95 maskelerinin FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak farklı standartları mevcuttur.