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Filipinler'de aşırı yağışların yol açtığı heyelanda 21 kişi öldü, en az 64 kişi kayboldu

Filipinler'in Cebu bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı heyelanda 21 kişi öldü, en az 64 kişi kayboldu.

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Naga şehri Belediye Başkanı Kristine Vanessa Chiong, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda iki köydeki yaklaşık 30 evin toprak altında  kaldığını, 21 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.
 
Heyelanda en az 64 kişinin kaybolduğunu belirten Chiong, "Kayıpları sağ bulmayı ümit ediyoruz." dedi.
 
Toprak altında kalan bazı kişilerin cep telefonuyla mesaj yazmayı başararak yardım istediği bildirildi.
 
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde ölü sayısının  artmasından endişe ediliyor.  
 
Yetkililer, heyelan bölgesinde 300'den fazla kişinin tahliye  edildiğini açıkladı.
 
Filipinler'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan ve  gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin  sayısının 81'e çıktığı belirtilmişti.  Filipinler polisi, dün yaptığı açıklamada,  tayfunda 70 kişinin kaybolduğu ve 71 kişinin de yaralandığı bilgisini  paylaşmıştı.  Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan  kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği kaydedilmişti.
 
İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı pazar  günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in  güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

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