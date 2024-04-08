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''Filistin destekçisiyim'' dedi, MOSSAD ajanı çıktı! Para karşılığı bilgi topluyorlar

İsrail'in istihbarat kuruluşu MOSSAD, bilgi ve para toplama karşılığında özellikle Müslüman ülkelerden çalışacak isim seçti. Bunlardan birisinin de Filistin destekçisi olduğunu söyleyen ve üniversite öğrenci olan Muhammed Salhab olduğu ortaya çıktı. Salhab 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalandı. Salhab'ın kendisini 'Filistin destekçisiyim' ve 'Mescid-i Aksa fedaisiyim' diye tanıttığı ortaya çıktı. Öte yandan Salhab'ın ev arkadaşı çarpıcı açıklamalrda bulundu.

Sabah8 Nisan 2024 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
''Filistin destekçisiyim'' dedi, MOSSAD ajanı çıktı! Para karşılığı bilgi topluyorlar
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İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD, Filistin destekçisi adı altında Müslüman ülkelerden pek çok ajan devşirdi. MOSSAD'ın casusluk ağına çalışan isimler, genellikle Müslüman ülkelerden hatta Filistinlilerden seçildi. Üniversiteli Muhammed Salhab da onlardan yalnızca biriydi.

Filistinli olan Muhammed Salhab, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6. sınıf öğrencisiydi. 3 Eylül 2021'de "Cumaya gidiyorum" diyerek evden çıkan Salhab, o günden sonra izini kaybettirdi. MİT'in yürüttüğü soruşturma kapsamında Filistinli Muhammed Salhab'ın İsrail için para karşılığı casusluk yapan 15 kişiden biri olduğu belirlendi. Kendini Mescid-i Aksa fedaisi olarak tanıtan Muhammed, MİT'in 2021'de düzenlediği operasyonda ele geçirildi.

Ajanların, yalnızca Türkiye'de Konya ve İstanbul merkezli üç hücreye bölündüğü ve her birinin de Filistin destekçisi kisvesi altında çalıştığı belirlendi. Ajanların, Filistin'e destek kisvesi altında özellikle Müslüman ülkelerde gösteriler yaptığı ve sloganlar attığı ancak MOSSAD adına para karşılığı casusluk için çalıştığı belirtildi.

"AİLESİNİN DE HABERİ VARDI"

Muhammed Salhab'ın Konya'daki ev arkadaşı Amr Mansour da operasyonun yapıldığı 2021 yılında özel bilgiler vermişti. Sözde Filistin destekçisi olan ancak MOSSAD'a çalışan Salhab ile 1,5 yıl birlikte kaldığını söyleyen Amr Mansour, şunları söyledi:

"Bu süre içerisinde Muhammed'in hiçbir hareketinden şüphelenmedim. 1,5 yıl beraber kaldık. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak Muhammed'in şirkette bir alakası yoktu. Salhab'ın İsviçre'ye gittiğinden haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. Muhammed Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı. Maddi durumu gayet iyiydi. Ailesinin de Filistin'de maddi durumu iyiydi. Ben aileyi Filistin'den de tanıyorum. Ailesinden gelen 500 doların yarısını ihtiyacı olan öğrencilere verirdi.

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