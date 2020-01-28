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Güncel

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, 'Kudüs satılık değildir' dedi.

28.01.2020  22:34 - Güncelleme: 28.01.2020  22:35

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

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