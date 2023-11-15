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Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi... Emine Erdoğan: Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir

'Filistin İçin Tek Yürek' temalı Lider Eşleri Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, 'Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir.' dedi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi... Emine Erdoğan: Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir
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Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla 'Filistin İçin Tek Yürek' temalı Lider Eşleri Zirvesi düzelendi.

Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bir canı diğerinden ayıran ,kendisinden olmayan herkesi ve her şeyi değersizleştiren bu karanlığa teslim olmayacağız. Hiçbir ideoloji, hiçbir siyasi menfaat, hiçbir ekonomik kazanç masum bir insanın canından daha değerli değildir. Tarihin vicdanı hiçbir dönemde zalimin yanında olmamıştır. Filistinli çocuklara ve gençlere, ölmek ya da öldürülmek dışında insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz. Yerin üstü bir cehenneme, yerin altı bir çocuk nekropoline çevrilmişken, orada vaat edilen herhangi bir geleceğin neşet etmesi asla mümkün değildir. Böylesi bir yıkımın üstüne bina edilmiş bir düzende kim kendini gerçekte güvende hissedebilir. Buradan İsrail devletine ve Dünya'da barış ve düzeni tesis etmek ile mükellef BM'nin daimi 5 üyesine sormak istiyorum. Bu vahşeti durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Bugün tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabasıdır.

Ateşkes öncelikli hedefimiz olsa da nihai hedef değildir. Bütün dünyayı aynı sesle, Filistin'de ve İsrail'de kalıcı barışın sağlanmasın için çabalarımızı birleştirmeye çağıralım."

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