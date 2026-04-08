  • Filistin'e destek verdi soykırımcıların hedefi oldu: Eşref Rüya'nın “Kadir Baba”sı Görkem Sevindik tehditlere aldırış etmedi
Filistin'e destek verdi soykırımcıların hedefi oldu: Eşref Rüya'nın “Kadir Baba”sı Görkem Sevindik tehditlere aldırış etmedi

İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin'e destek paylaşımıyla ses getiren Eşref Rüya'nın Kadir Baba'sı Görkem Sevindik için tehdit içerikli bir video yayınladı. Sevilen oyuncu Sevindik, tehditlere aldırış etmeyerek 'Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım' ifadelerini kullandı.

8 Nisan 2026 Çarşamba 00:45
'Eşref Rüya' dizisinde 'Kadir Baba' karakterine hayat veren Görkem Sevindik, soykırımcı İsrail tarafından Filistinli tutsaklara yönelik çıkarılan idam yasasına karşı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sevindik'in paylaşımı Eşref Rüya dizisinin izleyici kitlesine sahip olduğu İsrail'de infiale yol açtı. Soykırımcı İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, paylaşım sonrası oyuncuyu "Kadir, hayatın boyunca asla baba olamayacaksın. Sen bir Türk dizisinde yaşıyorsun ama biz İsrail'de yaşıyoruz" sözleriyle tehdit etti.

İşgalci Bakan'ın bu paylaşımı üzerine İsrail'de sosyal medya kullanıcıları organize şeklinde Sevindik'e karşı tepkilerini yükseltti.

Soykırım ortağı bazı kullanıcılar "Yazıklar olsun. Birileri bu içeriklerle bir şeyler yapacak ya da Türkiye ile bağları koparacak", "Kadir baba??? Bunun bedelini ödeyeceksin", "Bizden nefret edenlerin bu iğrenç dizilerini nasıl izleyip bağımlı olabiliyorsunuz?" ifadelerini kullanarak oyuncuyu açıkça tehdit etti.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Konuya ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Sevindik, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaşa karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim.

