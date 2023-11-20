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''Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Kanada'da yaşayan Filistinli çocuk, Yahudi halkına tüyler ürpertici bir tehditte bulunuyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
''Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor'' iddiasına yalanlama
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Kanada'da yaşayan Filistinli çocuk, Yahudi halkına tüyler ürpertici bir tehditte bulunuyor" iddiasına yer verildi.

Görüntülerdeki çocuğun "Yaşasın Direniş! Tek bir çözüm var! İntifada, İhtilal!" sloganları attığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, Filistin destekçisi protestolar sırasında atılan sloganlarda herhangi bir Yahudi karşıtlığı veya Yahudilere yönelik bir tehdit olmadığı belirlenmiştir."

  • dezenformasyonla mücadele
  • tehdit iddiası
  • filistinli çocuk

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