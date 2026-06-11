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Filistinli küçük kızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye! Törene damga vurdu

Türk Kızılay Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Programa damga vuran an ise, Filistinli içerik üreticisi 12 yaşındaki Renad Attallah'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği ve üzerinde Özgür Filistin yazısının yer aldığı tişört oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül takdiminin ardından Filistinli Renad ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Filistinli küçük kızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye! Törene damga vurdu
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Türk Kızılay Ödül Töreni'nde, Filistin'deki insanlık dramını sosyal medya aracılığıyla küresel bir kitleye ulaştıran, Kızılay'ın bölgeye gönderdiği gıda kolisinin açılış videosuyla uluslararsı farkındalık yaratan Renad Attallah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı.

Attallah, üzerinde Filistin direnişin sembolü olan "karpuz" motifinin bulunduğu ve "Free Palestine (Özgür Filistin) yazısı yer alan tişörtü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Yemek tarifleri kanalı üzerinden içerik üreten Filistinli Renad Attallah, ödülün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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