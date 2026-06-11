Türk Kızılay Ödül Töreni'nde, Filistin'deki insanlık dramını sosyal medya aracılığıyla küresel bir kitleye ulaştıran, Kızılay'ın bölgeye gönderdiği gıda kolisinin açılış videosuyla uluslararsı farkındalık yaratan Renad Attallah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı.

Attallah, üzerinde Filistin direnişin sembolü olan "karpuz" motifinin bulunduğu ve "Free Palestine (Özgür Filistin) yazısı yer alan tişörtü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Yemek tarifleri kanalı üzerinden içerik üreten Filistinli Renad Attallah, ödülün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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