ICYF Başkanı Taha Ayhan'ın önderliğinde toplanan ICYF Yönetim Kurulu, Filistin'de devam eden saldırılarla ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği menfur askeri saldırılar şiddetle kınanırken, "Bu saldırılar hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de BM tarafından belirlenen kararları açıkça ihlal ettiği gibi, uluslararası hukuku da ihlal etmektedir. Uzun süren İsrail işgali, Filistin halkını sistematik olarak kontrol edip baskı altına alarak ciddi bölgesel istikrarsızlığa neden oldu. Bu işgal, başta kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere masum Filistinli sivillerin derin acı çekmesine neden olan bitmek bilmeyen bir şiddet döngüsünün temel nedenidir" denildi.

Binlerce Filistinli'nin ölümüne, sayısız yaralanmaya yol açan askeri saldırganlığın tehlikeli bir şekilde tırmanmasının derin endişeye yol açtığına dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgalinin uluslararası kararları sürekli göz ardı etmesi ve uluslararası meşruiyetin temel ilkelerini ihlal etmesi, süregelen bu çatışmanın temelinde yer almaya devam ediyor. Üyeler, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Al-Ahli Baptist, Alnasera, Alshifa Hastaneleri ve diğer çeşitli hastane ve tıp merkezlerini kasıtlı olarak hedef almasını şiddetle kınıyor. Bu korkunç eylem, yüzlerce masum, hasta ve yerinden edilmiş sivilin ölümüne ve yaralanmasına, savaş suçuna varan etnik arındırma ve göçe, bir yok etme eylemine ve uluslararası insani hukukun, etik standartların ve var olan uluslararası anlaşmaların açık bir ihlaline neden olmuştur.

Üyeler, BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor. Başta Gazze ve Filistin toprakları olmak üzere Filistin halkına yönelik acımasız ve barbar saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmesi gerekiyor."

ICYF üyelerinin uluslararası toplumu, kalıcı barışı güvence altına almak için tutarlı bir siyasi yolu desteklemeye çağırdığı bildiride, "Bu, uluslararası hukuk, İİT ve BM kararlarına uygun olarak açıkça tanımlanmış bir zaman çizelgesini takip ederek, yasa dışı İsrail işgaline son verilmesini ve başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız, egemen birFilistin Devleti kurmayı içermektedir" denildi.

Filistin halkının insani bir krizin ortasında olduğu ve dayanıklılığının güçlendirilmesi için gerekli malzemelerin sağlanmasının önemine işaret edilen bildiride, "Üyeler, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerine ve küresel topluluğa, İsrail'in Filistin halkına yönelik tekrarlayan saldırganlığını kınama ve ortak çaba gösterme konusunda birleşmeye çağrıda bulunuyor. Bu trajik durumdan etkilenenlere bol miktarda yardım sağlanmalı, yaralılara yardım ulaştırılmalıdır. Üyeler, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesinin Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü açık uçlu toplantısına ilişkin son nihai tebliği ve onaylanmış BM Genel Kurulunun bağlayıcı olmayan kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu çağrı; Gazze'de acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir insani ateşkes ve nihayetinde düşmanlıkların sona ermesini içeriyor ve aynı zamanda işgalin varlığının tek taraflı olarak neden olduğu bu uzun süreli krizin sona ermesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor" ifadelerine yer verildi.