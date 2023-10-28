''Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği'' iddiasına yalanlama

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarının, "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" algısı oluşturmak için iki görüntüde de aynı kişinin olduğunu belirterek, görüntülerin bir gün arayla çekildiğini iddia ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu paylaşımın sol tarafındaki görüntüde, yıkılmış binaların arasında yürüyen kişinin, Filistinli YouTuber ve şarkıcı Saleh Aljafarawi olduğu tespit edilmiştir. Sağ taraftaki (hastanede yatan) kişinin ise İsrail'in 24 Temmuz'daki bir bombardımanı sırasında bir bacağını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Zendiq olduğu belirlenmiştir. İsrail devletinin resmi hesabı paylaşımını silse de Hananya Naftali gibi dezenformasyon kampanyasına öncülük eden hesaplar paylaşımını silmemiştir."