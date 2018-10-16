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Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

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