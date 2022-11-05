Fındıklı Belediyesi Kur'an kursunu kapatmak istiyor! Tepki yağdı

Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından İlçe Müftülüğü'ne 2017 yılında 5 yıllığına tahsis edilen ve Reyyan 4-6 yaş Kur'an Kursu olarak kullanılan binanın yasal süresinin sona ermesiyle belediye binanın boşaltılmasını istedi. Binanın boşaltılmadığını gören belediye ilk olarak yazılı uyardığı kurumun tabelasını söktü. Sonrasında ise binada kaçak olarak kullanıldığı iddia edilen su kesildi. Kur'an kursuna çocuklarını gönderen veliler, suyu kesik olan binaya bidonlarla su taşıdı.

Tahsis süresi dolan binanın boşaltılmasına tepki gösteren velilerden Leyla Hancı, "Benim çocuğum da burada eğitim görüyor. Bu durumdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Çocuklarımız için şu anda burada devam eden bir eğitim süreci var. Daha sonuçlanmadan tabelamız dün indirilmiş. Sularımız kesilmiş, şu an kaloriferlerimiz yanmıyor. Hocalar bir yerden ısıtıcı bulup çocukları ısındırmaya çalışıyor. Hepimizin çocukları. Hep beraber bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Biz bunun olumlu bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

Münevver Demirel de çocuğunun 4 yaşında olduğunu kaydederek, "Anne kucağından sonra alıştığı bir kurum. Etkinlik, öğretmenleri her şeyi çok severek yapıyor. Bir anda suları kesildi. Ellerini yıkamaya gidiyorlar su yok. Bu yaştaki çocukların okulu böyle zorluklarla karşılaşmamaları gerekiyor. Severek eğlenerek geldikleri okulda su yok." diye konuştu.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise yaptığı açıklamada, yabancı dil eğitimi verecek kreş için binayı boşaltmak istediklerini söyledi.

FINDIKLI BELEDİYESİNİN KUR'AN KURSUNU TAHLİYE GİRİŞİMİNE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

Fındıklı Belediyesince mülkiyetinin kendilerine ait olduğu iddia edilen binada hizmet veren Reyyan Kur'an Kursu'nun boşaltılması için noter aracılığı ile ihtar göndermesi üzerine Kaymakamlığın başvurduğu Rize İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Fındıklı Belediyesi, meclis üyelerinin aldığı karar ile ilçe merkezinde 5 yıldır müftülük bünyesinde 4-6 yaş Kur'an kursu olarak hizmet veren binanın yeniden kurs binası olarak kiraya verilmeyeceğini kaymakamlığa yazıyla bildirerek, binanın kira sözleşme dönemi öncesinde boşaltılmasını talep etti.

Kaymakamlık ise binanın yeniden Reyyan Kur'an Kursu tarafından kullanılması için belediyeye dilekçe yazdı. Belediye bunun üzerine binanın boşaltılması için noter aracılığı ile ihtarname yazarken, kaymakamlık yürütmenin durdurulması için Rize İdare Mahkemesine müracaatta bulundu.

Kaymakamlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Fındıklı Belediye Meclisinin 9 Eylül 2022'de aldığı kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, söz konusu alanın Fındıklı Belediyesine tahsisinin yapıldığına dair Hazine ve Maliye Bakanlığında bir karar verilmediğini, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca hukuki durum neticelendirilinceye kadar Kur'an kursunun mevcut binada hizmetini devam ettirmesine, belediye tarafından kesilen suyun yeniden bağlanmasına ve indirilen kurs tabelasının yerine asılmasına karar verdi.