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Finike Jandarma komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Antalya’nın Finike ilçe jandarma Bölük Komutanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

  • İHA
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 Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanıldığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen görevdeki yüzbaşı ve üsteğmenlerin yakalanması için çalışma başlattı. 50 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir çok ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Antalya’nın Finike ilçesinde görevli jandarma Bölük Komutanı Jandarma üsteğmen H.A.’da polis tarafından gözaltına alındı. Finike’de sağlık kontrolünden geçirilen H.A. sorgulanmak üzere Ankara’ya gönderilecek.
 

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