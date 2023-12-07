Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yapılan teknik ve saha çalışmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G'nin kent merkezinde yakalandığı ifade edilen açıklamada, hükümlünün örgütün sözde Siirt esnaf mütevellisinde yer aldığı kaydedildi.