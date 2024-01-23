Firari FETÖ üyesi şahıs jandarmanın operasyonuyla Aksaray'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üye olma suçundan aranan İ.K. isimli şahsın Aksaray'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma TEM ekipleri, şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda İ.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması ve FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.