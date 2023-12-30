İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Firari FETÖ'cü hainlerden Süper Kupa iptali sonrası 'ikinci Gezi' hayali
Güncel

Firari FETÖ'cü hainlerden Süper Kupa iptali sonrası 'ikinci Gezi' hayali

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin iptali sonrası ikinci Gezi hayaline kapılarak 'sokak çağrısı' yaptı. Diğer FETÖ'cü hain Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp Türkiye'ye dönmesini istemişti.

30 Aralık 2023 Cumartesi 08:11 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü hainlerden Süper Kupa iptali sonrası 'ikinci Gezi' hayali
ABONE OL

Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.

İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını söylemişlerdi.

SÜPER KUPA MAÇI İPTAL OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının, organizasyondaki 'bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, finalin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı.

"GS-FB maçı Gezi'den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir." diyen Uslu, "Arkası gelir umarım" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN SAATLER ÖNCE 'SİYASİ KRİZ' VURGUSU: MAÇA ÇIKMAYIN

Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp Türkiye'ye dönmesini istemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.