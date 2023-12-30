Firari FETÖ'cü hainlerden Süper Kupa iptali sonrası 'ikinci Gezi' hayali

Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.

İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını söylemişlerdi.

SÜPER KUPA MAÇI İPTAL OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının, organizasyondaki 'bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, finalin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı.

"GS-FB maçı Gezi'den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir." diyen Uslu, "Arkası gelir umarım" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN SAATLER ÖNCE 'SİYASİ KRİZ' VURGUSU: MAÇA ÇIKMAYIN

Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp Türkiye'ye dönmesini istemişti.